Gürsu'da tasavvuf huzuru - Son Dakika
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Gürsu'da tasavvuf huzuru

10 dakika önce

Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen programla üç aylar karşılandı.

Gürsu'da tasavvuf huzuru, System.String[]

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Manevi yenilenme ve arınma mevsimi Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayları tasavvuf dinletisiyle karşıladık. Üç ayların oluşturduğu manevi ortamın tüm zamanlara yayılarak hepimizin yaşamında huzurun hüküm sürmesi temennisiyle, üç ayların ülkemize, milletimize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini dilerim" dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda sahne alan Tarihi İnegöl Mehteri Tasavvuf Korosu, katılımcılara huzur dolu dakikalar yaşattı.

Mustafa Işık, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:18 Kaynak: Bültenler
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