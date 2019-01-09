Son Dakika Haberleri: Gürsu'da Yol Çizgileri Oluşturuluyor ve Tabelalar Yenileniyor

Gürsu'da Yol Çizgileri Oluşturuluyor ve Tabelalar Yenileniyor

59 dakika önce

Gürsu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında yenilenen caddelerde trafik düzenlemeleri yapılıyor.

Gürsu'da Yol Çizgileri Oluşturuluyor ve Tabelalar Yenileniyor, System.String[]

Gürsu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi'nce yapılan çalışmalar kapsamında, yollarda bulunan kasisler boyanıyor, yol çizgileri oluşturuluyor ve tabelalar yenileniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda yaptığımız üstyapı çalışmalarıyla yenilediğimiz cadde ve sokaklarımızı trafik düzenlemeleriyle de rahatlatıyoruz. Araç sürücülerinin daha dikkatli araç kullanmalarını sağlayan ve hemşehrilerimizin can güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyan kasisler boyanarak daha görünür kılınmakta. Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda araçların daha dikkatli ve yavaş hareket etmesini sağlayan kasisler, özellikle okul çıkışlarında çocuklarımızın can sağlığının korunmasında büyük önem taşımakta. Yenilenen cadde ve sokaklarımızda oluşturulan yol çizgileri ve tabelalarla trafik akışı da düzenleniyor. İlçemizde ulaşımın en sağlıklı şekilde sağlanması yönünde yol ve yönlendirme çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda durmaksızın devam etmekte " dedi.

Ana arterlerde, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde ulaşım rahatlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:46 Kaynak: Bültenler

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