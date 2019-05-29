Son Dakika Haberleri: Gürsu'dan erken rekolte açıklamasına tepki
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Gürsu'dan erken rekolte açıklamasına tepki

1 saat önce

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Haziran ayı gelmeden rekolte açıklanması fındık üzerinde oynanan oyunların göstergesidir" dedi.

Gürsu'dan erken rekolte açıklamasına tepki, System.String[]
Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, "Haziran ayı gelmeden rekolte açıklanması fındık üzerinde oynanan oyunların göstergesidir" dedi.

Başkan Haydar Gürsu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Türkiye, hem üretimde hem ihracatta dünya lideri konumunda. Topraklarımızın 706 bin hektarlık alanında yaklaşık 500 bin çiftçi tarafından kalitesi yüksek fındıklar yetiştiriliyor. Türkiye'nin üretim kaleminde çok önemli bir yere sahip fındıkta hiç ithalat yapılmıyor. Ben, 17 bin kayıtlı çiftçisi bulunan Fatsa Ziraat Odası Başkanı olarak soruyorum, çiftçilerin alın teri olan kendi ürettiğimiz fındıkların rekoltesi neden Türkiye de Tarım ve Orman Bakanı tarafından açıklanmıyor da emperyalist ülke olan ABD de açıklanıyor. Neden biz kendi üretimimize sahip çıkamıyoruz. Üreten bizsek rekoltesini, fiyatını ve fındıkla ilgili her şeyi üretimin kalbi olan Ordu'da açıklanması gerekmez miydi? Biz kendi ürettiğimiz ürünümüze sahip çıkamazsak emperyalist güçler elimizden yok pahasına alırlar. Eğer konu fındık ise fındığın kalbi Ordu da toplantılar yapılabilir, rekolte ve fiyat çalışmaları buradan yapılmalıdır. İnşallah fındık konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte kalıcı çözümler üreterek çok daha iyi noktalara geliriz" diye konuştu. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:41 Kaynak: İHA
Fatsa, Gürsu, Ekonomi
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