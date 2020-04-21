Gürsu dezenfekte çalışmalarıyla arındırılıyor - Son Dakika

Bursa'nın Gürsu ilçesinde her mahalle yapılan konteyner dezenfekte çalışmalarıyla arındırılıyor.



Gürsu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı, ilçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla ilçeyi arındırıyor.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Temizlik ekiplerimiz gece gündüz demeden, hepimizin sağlığının korunması için özveriyle çalışmaya devam ediyor. Tertemiz sokaklarımızda sağlıkla dolaşacağımız günlerin en kısa zamanda gelmesi için bugünlerde evlerimizden çıkmayalım. Bizler vatandaşlarımızın sağlığı için tüm ekiplerimizle çalışıyoruz, vatandaşlarımızdan da kurallara hassasiyetle uymalarını istiyoruz" dedi.



Konteyner dezenfekte çalışmaları kapsamında, tüm mahallelerde konteynerler tek tek temizlenip dezenfekte ediliyor. - BURSA