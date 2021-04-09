Gürsu'lu gençler ufuklarını genişletiyor - Son Dakika

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, gençlerin dünya çapında gelişmişlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleştiriyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, Türkiye genelinden Eurodesk Temas Noktaları'nın katılımıyla

düzenlenen ve5 gün süren eğitimlere katılan Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, Gürsu gençliğini temsil etti.

"Gençlik Bilgilendirmelerinde Tasarım Odaklı Planlama Eğitimi " konulu programda gençler;

tasarım odaklı teorik bilgilerini uygulamalı örnekler üzerinden değerlendirme imkanı buldular.

"Gençlerimizin ufuklarının enginliğiyle elde edecekleri başarılara bir nebze de olsa katkı sunmuş olmak bizim dileğimiz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında destekliyoruz. Bu bağlamda gençlerimize yol göstererek ilçemiz ve ülkemiz için ürettikleri düşünceleri hayata geçirmelerine yardım ediyoruz. Gençlerimizin gelişimini sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Eurodesk Temas Nokta'mız sayesinde, gençlerimizin dünya çapında vizyon geliştirmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin tertemiz ve koşullanmamış duygu ve düşünceleriyle ürettikleri her fikrin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyoruz. Onlar yeter ki üretsin bizler her zaman yanlarında oluruz" dedi.

Kurumların kapasitelerinin ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin de verildiği program kapsamında, gençlerin sorunları değerlendirilirken, fikir üretme, empati kurma, ihtiyacı tanımlama, model üretme, test etme ve hizmet sağlama başlıklarında da eğitim verildi.

Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım ve Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası İrtibat Kişisi Bilal Demir'in de katıldığı programda, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen gençlik ve eurodesk çalışmaları hakkında da bilgiler sunuldu.

Gençler program kapsamında düzenlenen tarihi Bursa gezisiyle de Bursa'yı tanıma imkanı buldu.