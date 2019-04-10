Gürsu'nun AB Kültür Başkenti Olması Hedefleniyor

Gürsu Belediyesi'nin "Gençlik-Avrupa Kültürel Mirası" projesi çerçevesinde ilçenin 2021'de Avrupa Birliği kültür başkenti olması hedefleniyor.

Gürsu Belediyesi'nin "Gençlik-Avrupa Kültürel Mirası" projesi çerçevesinde ilçenin 2021'de Avrupa Birliği kültür başkenti olması hedefleniyor.



Gürsu Belediyesi'nce hayata geçirilen "Gençlik-Avrupa Kültürel Mirası (Youth - European Cultural Heritage) projesi dahilinde ülkelerarası ikinci toplantı Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yapıldı. Toplantıya Gürsu Belediyesi'ni temsilen Kırsal Hizmetler Müdürü ve proje koordinatörü Özgür Aycil, Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Fil, Özel Kalem Müdürü Salih Uzun, evlendirme memuru Yılmaz Ceylan katıldı. Proje çalışmalarına destek veren Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamile Gülüm de heyette yer aldı.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın zenginliğini koruyarak geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız projelerle Gürsu'nun zenginlikleriyle uluslararası hüviyet kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Gerek Avrupa Birliği hibe projeleriyle gerekse belediyemizce gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle ilçemizin tarihi dokusunu koruyoruz. Bunun yanında Gürsumuz'un Avrupa Birliği kültür başkenti olması yönünde de çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Proje koordinatörü Özgür Aycil, "Belediye adına birçok hibe proje yürütüyoruz. Proje ortaklarımıza Bursa ve Gürsu'yu tanıtma fırsatı bulduk. Kültürel mirasın korunmasına yönelik iyi uygulamaların örneklerini yerinde görme fırsatı elde ettik. Avrupa Birliği fonlarından faydalanarak Gürsu'nun kültürel mirasının korunması çalışmalarını yoğunlaştırmayı istiyoruz" dedi.



79 bin 550 avroluk bütçeye sahip olan "Gençlik - Avrupa Kültürel Mirası" projesi çerçevesinde yürütülecek çalışmalarla Gürsu'nun 2021'de kültür başkenti olması hedefleniyor. Polonya, Bulgaristan ve İtalya ortaklığında uygulaması yapılacak olan proje ile kültürel mirasın korunması ve gençlerin bu konuda bilgilenmelerini sağlamak hedefleniyor. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu!

AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları