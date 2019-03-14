Gürsu'nun Çehresi Yenileniyor

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında yapılan; parke, bordür, tretuvar çalışmalarıyla ilçenin çehresi yenileniyor.

"İlçemizin kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik fiziki çalışmalarımız hızla devam ediyor" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Gürsu' nun ihtiyaçlarına en hızlı ve kalıcı çözümler üretmek bilinciyle çalışıyoruz. Belediyemizin sahip olduğu imkanları en etkin şekilde kullanarak, ilçemizde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üstyapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üstyapının da yenilenmesi çalışmalarını yapıyoruz. İlçe halkımızın altyapı ve üstyapıda sorunsuz bir ilçede yaşaması için çalışmalarımız belirlenen planlama doğrultusunda gerçekleştirilmekte" dedi.

Gürsu'nun merkezinde ve köyden mahalleye dönüşen yeni mahallelerinde devam eden üstyapı çalışmaları, yapılan planlamayla ilçe genelinde sürdürülecek.