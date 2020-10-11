Gürsu'nun emektarlarına hatır ziyareti - Son Dakika

Gürsu'nun emektarları olan küçük sanayi esnaflarını ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'nun tarihi meydanının eski fotoğrafını esnaflara hediye etti.

Gürsu'nun emektarları olan küçük sanayi esnaflarını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bileklerinin gücüyle, alın teri dökerek ekmeklerini kazanan sanayi esnaflarımızı ziyaret ederek hatırlarını sorduk. Gürsumuz'un tarihi meydanının eski fotoğrafını hediye ettiğimiz esnaflarımızla, Gürsu'ya dair anılarını paylaşıp, taleplerini ve önerilerini dinleme olanağı bulduk. Bizler için keyifli ve dolu dolu geçen anlardan oluşan ziyaretimizde bizlere ilettikleri taleplerini dinledik" dedi.

Günün hatırası olarak, Gürsu'nun tarihi meydanının fotoğrafını esnaflara hediye eden Başkan Işık, maske ve dezenfektanların da bulunduğu paketleri meclis üyeleri ve Ak Parti ilçe yöneticileriyle birlikte esnaflara sundu. - BURSA