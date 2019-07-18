Son Dakika Haberleri: Gürsu'nun parkları ışık saçıyor
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Gürsu'nun parkları ışık saçıyor

1 saat önce

Gürsu Belediyesi'nce ilçede bulunan parklarda yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilçenin parkları ışık saçıyor.

Gürsu'nun parkları ışık saçıyor, System.String[]

Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm parkların yeşil alanları, oyun gurupları ve ışıklandırma sistemleri yenileniyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Parklarımızın yaptığımız bakım çalışmalarıyla, hemşehrilerimizin keyifle zaman geçireceği yaşam alanları olması için çalışıyoruz. Şehrimizin gri tonların soğukluğuyla değil yeşilin huzuruyla bütünleşmesini istiyoruz. Yazın ferahlığını ve ışıltısını yaşadığımız bu günlerde, hemşehrilerimizin ilçemizin her köşesinde bu ferahlığı hissetmesini sağlamak için çalışıyoruz. Gürsumuz'un her alanda çağdaş şehirleşme kimliğiyle gelişimini sağlamak amacıyla hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüj ve yan bantlarda yapılan bakım çalışmalarıyla da ilçenin caddeleri de estetik görünüme kavuşturuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:40 Kaynak: Bültenler
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