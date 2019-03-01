Gürsu'nun Parkları ve Caddeleri Çiçek Açıyor
45 dakika önce
Gürsu Belediyesi'nce park ve caddelere mevsim çiçekleri dikiliyor.
Gürsu
Belediyesi'nce park ve caddelere mevsim çiçekleri dikiliyor.
Gürsu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapılan çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde ilçenin park ve caddeleri hercai menekşelerle renkleniyor. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık
, "Çiçeklerin oluşturduğu renklerle dolu parklar ve caddelerimizle ilçemizi renklendiriyoruz, ilçemizin güzelliğini canlandırıyoruz. Hemşehrilerimizin, yemyeşil ve çiçeklerle bezenmiş parklarda çocuklarıyla keyifle zaman geçirebilmesi, caddelerimizde aynı keyifle dolaşabilmesi için çalışıyoruz. Gürsu'nun her alanda modern şehir kimliğini kazanması hedefiyle hizmetlerimizi yönlendiriyoruz" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:00 Kaynak: İHA
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