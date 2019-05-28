Son Dakika Haberleri: Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız Anıldı
Son Dakika Güncel Haber

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız Anıldı

45 dakika önce

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 4. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız Anıldı, System.String[]
Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 4. yıldönümünde düzenlenen törenlerle anıldı. Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Başkan Cüneyt Yıldız, ölümünün 4. yıldönümünde, kabri başında düzenlenen tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlitle anıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu protokolü, şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın ailesi ve Gürsu halkı şehit Yıldız'ın kabrine giderek dua etti. Şehit Başkan, kabri başında okunan Kur'anı Kerim'in ardından, Gürsu Belediyesi iftar çadırında, Prof.Dr Mehmet Emin Ay'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle ve Gürsu Merkez Camii'nde okutulan mevlitle anıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Yaşamını; barışçı, yardımsever, insani değerlere önem veren iyi bir insan olarak yaşamış olan Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ı saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Fani olan bu dünyadan bir gün hepimiz göçeceğiz. Ancak dünyada güzel işler yapmak, insanlığa, hizmet etmek baki. Gürsumuz'a hizmet yolunda önemli katkıları ve emeği olan Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ı insanlığa hizmet çabası içerisinde olan değerli bir insan olarak, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Başkanımızın bizlere emaneti olan Gürsumuz'a en iyi şekilde sahip çıkmak için çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun ki, biz, ölümü yok olmak kabul eden bir inanca sahip değiliz. Ölümü sonsuzluk olarak kabul eden bir inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki ölümü, Allah'a kavuşmak olarak görüyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, ailesine, sevenlerine sabırlar ihsan eylesin. Ruhu şad olsun" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:07 Kaynak: İHA
Gürsu, Cüneyt Yıldız, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti Ecrin Bebeğin Ölüm Haberini Alan Demet Akalın İdam İstedi Geçtiğimiz günlerde satışa çıkan Rage 2 oyunu incelemesi! İşte tüm merak edilenler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 16:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürsu'nun Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]