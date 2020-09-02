Gürsu'nun su şehri kimliği İpekyolu Mahallesi'ne taşındı - Son Dakika

Gürsu'nun su şehri kimliği İpekyolu Mahallesi'ne taşındı
Gürsu Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu ve su şehri kimliğini yapılan çeşmelerle ortaya koyuyor.
Gürsu Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu ve su şehri kimliğini yapılan çeşmelerle ortaya koyuyor.
Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla ilçenin kent estetiği güzelleştiriliyor. Gürsu'nun yeni oluşan İpekyolu Mahallesi de, Osmanlı mimarisini, Gürsu'nun tarihi dokusu ve su şehri kimliğini yansıtan çeşmeyle kent estetiği kazandı. Gürsu'ya kent kimliği kazandıran çeşmelerin takdir topladığını belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Alt ve üst yapı hizmetlerimiz aralıksız devam ederken, ilçemizin kent estetiğini geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapmaktayız. Bu çalışmalarımızla ilçemizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini göz önüne çıkarıyoruz" dedi. - BURSA
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