Gürsu sınıf atlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürsu sınıf atlayacak - Son Dakika

Gürsu sınıf atlayacak

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 100 binlere yaklaşan Gürsu'nun yakında skala atlayacağını ve Gürsu'ya yönelik planlamaları buna göre yaptıklarını söyledi.

Gürsu sınıf atlayacak, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 100 binlere yaklaşan Gürsu'nun yakında skala atlayacağını ve Gürsu'ya yönelik planlamaları buna göre yaptıklarını söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'Muhtarlar Buluşması' kapsamında Gürsulu muhtarlarla bir araya geldi. Gürsu Belediyesi Butik Otel'de düzenlenen toplantıya Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Gürsu'nun merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Ev sahibi olarak toplantının açılış konuşmasını yapan Mustafa Işık, ilçelerine gösterdiği ilgi nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.


Lojistik üs


Konuşmasında Bursa'nın bulunduğu konum itibariyle önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın bir ticaret merkezi, ihracat ve üretim merkezi ve tarım şehri olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte ise Bursa kesinlikle ve kesinlikle bulunduğu lokasyon itibariyle önemli bir lojistik üssü oluyor. Hızlı tren biraz gecikti ama inşallah hedeflenen tarih 2021. Bitirildiğinde göreceksiniz, Bursa tam bir üretim üssü, tam bir çekim merkezi olacak. Biz bu sürece Bursa'yı nasıl daha sağlıklı hazırlarız onun planlamasını yapıyoruz" dedi.


Gürsu hızla gelişiyor


Gürsu'nun da hızla büyüyen ve gelişen, nüfusu 100 binlere dayanan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizim nüfusu 100 bini geçen 6 ilçemiz var. Gürsu bunlara çok yaklaşanlardan biri. Tabir yerinde ise Gürsu bu manada skala atlayacak. Dolayısıyla otomatikman bizim planlamayı daha sağlıklı yapmamız gerekiyor. Bunun için kafa yoruyoruz. Her ne kadar bazı işler programımızda olsa da muhtarlarımızla yaptığımız karşılıklı istişarelerle konularımızı detaylandırmak istiyoruz. Başkanların da muhtarların da aldığı bu görevler birer emanettir. Hiçbirimizin babasından miras kalmadı. Dün belediye başkanlarımız farklıydı, bugün bizleriz, yarın başka arkadaşlarımız olacak. Aynı şey muhtarlarımız için de geçerli. Nihayetinde bunlar birer emanettir. Önemli olan bu emanetleri en iyi şekilde temsil etmek. İlçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi ile diyalog halinde olursanız bunun kazançlısı hem sizler hem de mahalleleriniz olur, bundan şüpheniz olmasın" diye konuştu.


Başkan Aktaş, konuşmasının ardından tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyip, not aldı. - BURSA

Alinur Aktaş, Bursa, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı
Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası

Son Dakika Haberleri
15:53 PISA'da bu öğretmenler fark oluşturuyor - Son Dakika
15:52 Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül - Son Dakika
15:52 Fırtınada zarar gören ağaçlara bakım yapıldı - Son Dakika
15:51 BAŞAKŞEHİR'DE ÖLÜMDEN KAÇIŞ KAMERADA - Son Dakika
15:48 Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı - Son Dakika
15:30 Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:55:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürsu sınıf atlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]