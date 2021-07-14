"Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası", heyecan dolu final müsabakalarıyla son buldu - Son Dakika

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimiz, spor yaparken ortaya koydukları enerjileriyle içimizi umutla doldurdu. Gençlerimizin yaşamlarında sporun olmazsa olmazları arasında yer almasını sağlamak için çabalıyoruz. Düzenlediğimiz bu faaliyetlerle gençlerimizde spor yapma heyecanını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yeter ki gençlerimiz spor yapmak istesin" dedi.

24 takımın yarıştığı, coşku ve eğlence dolu müsabakalarda kıyasıya yarışarak derece kazanan takımlar; kupa, madalya ve para ödüllerini, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halim Tuğluoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Üyeleri, Meclis Üyeleri Selahattin Şiper, Mehmet Şahin ve Osman Altaş'ın elinden aldı.