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"Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası", heyecan dolu final müsabakalarıyla son buldu - Son Dakika

"Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası", heyecan dolu final müsabakalarıyla son buldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:09

"3'e 3 Maça Var mısın?" sloganıyla gerçekleştirilen "Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası", 15-20 yaş ve 20 yaş üstü olmak üzere Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde düzenlendi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimiz, spor yaparken ortaya koydukları enerjileriyle içimizi umutla doldurdu. Gençlerimizin yaşamlarında sporun olmazsa olmazları arasında yer almasını sağlamak için çabalıyoruz. Düzenlediğimiz bu faaliyetlerle gençlerimizde spor yapma heyecanını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yeter ki gençlerimiz spor yapmak istesin" dedi.

24 takımın yarıştığı, coşku ve eğlence dolu müsabakalarda kıyasıya yarışarak derece kazanan takımlar; kupa, madalya ve para ödüllerini, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halim Tuğluoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Üyeleri, Meclis Üyeleri Selahattin Şiper, Mehmet Şahin ve Osman Altaş'ın elinden aldı.

Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası , heyecan dolu final müsabakalarıyla son buldu

Mustafa Işık, Hisarcık, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Gürsu Sokak Basketbol Turnuvası', heyecan dolu final müsabakalarıyla son buldu - Son Dakika


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