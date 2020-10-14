Gürsu ve Kestel için "Sosyal Hizmet Merkezi" talebi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret etti.

Milletvekili Ödünç'ün iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Ödünç, Gürsu ve Kestel ilçelerine hizmet verecek, vatandaşların ihtiyacını karşılayacak, moral bulmalarına yardımcı olacak, aile ile ilgili konularda destek alabilecekleri, rehberlik ve danışmanlık odaklı çalışacak Sosyal Hizmet Merkezi açılması için Bakan Selçuk ile görüşme gerçekleştirdi.

Ödünç, ziyaretinde Gürsu ve Kestel'in göç aldığını ve Sosyal Hizmet Merkezinin burada kurulması gerektiğini, bu hizmete ihtiyaç olduğunu iletti. Bursa'da 9 Sosyal Hizmet Merkezinin olduğunu, buradaki araçların yetersiz kaldığını, araç takviyesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Ödünç, Bursa'da hizmet sunamayan 316 yatak kapasitesine sahip Ali Osman Sönmez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin tadilatının yapılarak yeniden açılması hususunda gerekli ödeneklerin gönderilmesi noktasında talepleri ilettiklerini duyurdu.

Milletvekili Ödünç, Bakan Selçuk'un taleplerin yerine getirilmesi için gereken her türlü desteği vereceklerini ifade ettiğini sözlerine ekledi.