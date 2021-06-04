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Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde - Son Dakika

Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde

04.06.2021 19:43
Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde, System.String[]

04 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİGürsu'ya bir açılış bir müjdeBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu İlçesi'ne kazandırılan Yenidoğan Katlı Otoparkı ve Pazaryeri törenle hizmete açıldı.

04 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Gürsu'ya bir açılış bir müjde

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu İlçesi'ne kazandırılan Yenidoğan Katlı Otoparkı ve Pazaryeri törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Aktaş, Yenidoğan sakinlerine yıllardır bekledikleri doğalgaz çalışmalarının da önümüzdeki ay başlayacağını müjdeledi.

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden spora kadar her alanda Bursa'yı sağlıklı bir geleceğe hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek yatırımları hız kesmeden sürdürüyor. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan anket çalışmalarında en önemli 3 sorun arasında gösterilen kapalı otopark ve pazar yeri sorunu da Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Yenidoğan Mahallesi'nde 2745 metrekare taban alanı ve 8235 metrekare inşaat alınana sahip Katlı Otopark ve Pazaryeri kazandırıldı. Bordum katı otopark zemin ve çatı katı hem pazar alanı hem de otopark olarak kullanılacak Yenidoğan Katkı Otoparkı ve Pazaryeri törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 11 milyon 600 bin TL'ye mal olan eserin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ile çok sayıda davetli katıldı.

Hizmetlerimiz artarak devam edecek

Bursa Büyükşehir Belediye Bakanı Alinur Aktaş törende yaptığı konuşmada, Mustafakemalpaşa'dan İnegöl'e, Orhaneli'den İznik'e kadar Bursa'nın 17 ilçesinde de yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Pandemi sürecine rağmen Gürsu ilçesine 11 milyon TL'lik bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bizim bir taş üstüne bir taş daha koymaktan başka bir derdimiz yok. Başımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız ve milletvekillerimizin de destekleriyle hizmetten başka bir gayemiz yok. Bakın 4 ilçe belediye başkanımız da burada. Çünkü halkımıza bir hizçmet kazandırmanın heyecanı hepimizin ortak heyecanı. Evet pandemi nedeniyle gelirlerimiz düştü ama hamdolsun yatırımlarımız durmadı" dedi.

Doğalgaz müjdesi

Törende Yenidoğan Mahallesi sakinlerinin en önemli sorunların biri olan doğalgaz konusunun çözümü noktasında da gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu konuda Gürsu ve Yıldırım Belediye Başkanlarımızla toplantı yaptık. Sadece Yenidoğan'ı değil Yıldırım ve Osmangazi'yi de ilgilendiren bir konu. İnşallah önümüzdeki ay doğalgazla ilgili çalışmalar da başlıyor. Belki bir miktar Ağustos'a da kalabilir ancak bizim nihai hedefimiz önümüzdeki kışı doğalgazla geçirmeniz. Ancak bunun için sizlerin de şimdiden ev tesisatlarıyla ilgili çalışmaları yapmanız gerekiyor" diye konuştu. Başkan Aktaş, Yenidoğan Katkı Otoparkı ve Pazaryeri'nin hayırlı olmasını diledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da seçim öncesi verdikleri sözlerin yüzde 60'ını tamamladıklarını, bu yılsonuna kadar da yüzde 75'ini tamamlamış olacaklarını vurguladı. Seçim öncesi yaptırdıkları anketlerde Yenidoğan'ın en önemli sorunlarından birinin otopark ve Pazar yeri olduğunu hatırlatan Başkan Işık, Yenidoğan'a böyle bir hizmeti kazandırdıkları için Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz da yaklaşık 1 yıl önce Gürsu'da göreve başladığını hatırlatarak, bölgenin en önemli sorunlarından birini çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele keserek açılışı yapan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra Katkı Otopark ve Pazaryerini gezdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde
Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde
Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde
Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde
Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde

Büyükşehir Belediyesi, Yenidoğan, Bursa, Gürsu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam Gürsu'ya Bir Açılış Bir Müjde - Son Dakika


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