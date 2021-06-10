Gürsu'ya yeni spor alanları kazandırılıyor

Nüfusu 100 bine yaklaşan Gürsu'da spor tesislerinin sayısı artıyor.

Gürsu Belediyesi'nce yapılan çalışmalarla, öncelikle gençler olmak üzere, ilçe halkının spor yapma imkanları genişletiliyor. "Hayata geçirdiğimiz projelerle, hemşehrilerimize bütün branşlarda spor yapma imkanı sunuyoruz"diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kumlukalan, İğdir ve İpekyolu mahallelerimize yapacağımız spor tesislerimizin en kısa zamanda bitirilmesi hedefiyle çalışmaları başlattık. Bilhassa gençlerin ve çocukların spor yapmalarının, uyuşturucu madde kullanımı ve suça karışma oranında yüzde 74 oranında ciddi düşüş sağlaması bizi daha da motive ederek spor tesislerimizi genişletmeye yöneltti. Bu maksatla üç mahallemizde daha spor tesislerimizi oluşturmaya başladık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin spor alanında yaptığı yatırımlar çerçevesinde Gürsu Spor Fabrikası, Gürsu Adrenalin Park, mahalle spor sahaları, halı sahalar, yüzme havuzu, kamp ve yürüyüş alanları, bisiklet güzergahları, parklarda spor aletleri ile ilçenin her yerinde spor yapma imkanı sağlanmakta. - BURSA