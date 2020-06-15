Gürsu yeni pazar yeri ve otoparka kavuşuyor

Bursa'nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı'na kavuşuyor.



Gürsu Belediyesi'nin altyapı çalışmaları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle oluşturulan Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı; 3070 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 10 milyon liralık maliyetle hayata geçirilecek olan pazar alanı ve otopark inşaatını yerinde inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yenidoğan Mahallesi'nde inşaatı devam eden pazar alanı ve otopark önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Tarım ilçesi olan Gürsu'da yetişen ürünlerin hemşehrilerimize en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayacak kapalı pazar alanımızın ve park sorununa çözüm olacak otoparkımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Gürsu'ya yapılan yatırımlara verdiği destek için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Hizmete açılacağı günlerde, hemşehrilerimizin sağlıkla alışveriş yapacağı özlenen normallerimize kavuşmuş olmamız dileğiyle, pazar alanı ve otoparkımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.



Tesiste 185 araç kapasiteli bodrum kapalı otopark, çatı katı, açık otopark alanları yer alacak. Zemin katı ise pazar alanı olarak işlevlendirilecek. Projede, vatandaşlar için de her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunuyor. - BURSA