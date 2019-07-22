Son Dakika Haberleri: Gürsu Yenidoğan kapalı pazar ve otoparkı'na kavuşuyor
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Gürsu Yenidoğan kapalı pazar ve otoparkı'na kavuşuyor

1 saat önce

Gürsu Yenidoğan Mahallesi sakinleri yakında Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı'na kavuşacak.

Gürsu Yenidoğan kapalı pazar ve otoparkı'na kavuşuyor, System.String[]

Gürsu'nun Yenidoğan Mahallesi'nde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle oluşturulan Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı;3070 metrekare alan üzerine inşa edilmekte olup, yaklaşık 10 milyon liralık maliyetle hayata geçiriliyor.

Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı'nın inşaat çalışmalarını inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,"Yenidoğan Mahallemiz'in önemli ihtiyaçlarından biri olan Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı'nı hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ilçesi olan Gürsumuz'da yetişen ürünlerin hemşehrilerimize en kolay şekilde ulaşabilmesini sağlayacak kapalı pazar alanımızın ve park sorununa çözüm olacak otoparkımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Gürsumuz'a yapılan yatırımlara verdiği destek için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı'nda; 185 araç kapasiteli kapalı otopark, açık otopark alanları ile pazar alanı, vatandaşlar için de her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunacak.

Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:35 Kaynak: Bültenler
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