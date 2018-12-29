Gürsu Yenidoğan Mahallesi, Yatırımlarla Gelişiyor

"Yoğun göç alan Yenidoğan Mahallemiz'de yaşanan sorunları tek tek çözüme ulaştırarak, hemşehrilerimize sağlıklı bir yaşam alanı oluşturduk" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yenidoğan Mahallemiz'e, Büyükşehir Belediyemiz'in desteğiyle modern bir halı saha spor tesisi kazandırdık. Yaklaşık 3 km'lik 22 sokak ve 280 haneyi kapsayan altyapı çalışmasını yaparak Yenidoğanlı hemşehrilerimize sağlıklı yaşam alanı oluşturduk. Büyükşehir Belediyemiz ve Buski öncülüğünde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla, 4 trilyonluk bir yatırımla Yenidoğan Mahallemiz'deki altyapı sorununu çözüme kavuşturmuş olduk. Mahallemizde, 3,5 milyon TL maliyetle yaptığımız asfalt çalışmalarıyla asfaltsız sokak bırakmadık. Kapalı Semt Pazarı ihtiyacını da 2019 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyemiz'in desteğiyle gidermiş olacağız. İmar barışıyla sunulan su, elektrik ve doğalgaz aboneliği olanağı sayesinde mahalle sakinlerimizin bu ihtiyaçları da giderilmiş oldu." dedi.