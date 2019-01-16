Son Dakika Haberleri: Gürsu, yenilenebilir enerjiyle doğayı koruyacak

Gürsu, yenilenebilir enerjiyle doğayı koruyacak

43 dakika önce

Gürsu Belediyesi Avrupa Birliği'nden alınan hibe desteğiyle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapacak.

Gürsu, yenilenebilir enerjiyle doğayı koruyacak, System.String[]
Gürsu Belediyesi Avrupa Birliği'nden alınan hibe desteğiyle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:45 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı! İşte Son Durum

Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:28:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürsu, yenilenebilir enerjiyle doğayı koruyacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]