Gürsu, yenilenebilir enerjiyle doğayı koruyacak
43 dakika önce
Gürsu Belediyesi Avrupa Birliği'nden alınan hibe desteğiyle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapacak.
Gürsu
Belediyesi Avrupa Birliği
'nden alınan hibe desteğiyle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:45
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