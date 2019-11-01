Son Dakika Haberleri: Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor
Son Dakika Güncel Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor

Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor

6 saat önce

Gürsu ilçesinde, protokol mensupları, seher vakitlerinde camilerde ilçe halkıyla buluşarak seher vaktinin bereketini paylaşıyor.

Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor, System.String[]

Gürsu ilçesinde, protokol mensupları, seher vakitlerinde camilerde ilçe halkıyla buluşarak seher vaktinin bereketini paylaşıyor.


Belediye Başkanlığı, Gürsu Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, TÜGVA, GİHMED, İHH ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Seher Vaktinde Şehrin Kalbinde GürsulularB uluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Gürsu protokolü sabah namazlarında ilçe halkıyla buluşuyor. "Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de bir araya geldiğimiz ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişareler yapma imkanımız oluyor. Birlik ve beraberliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz" dedi.


Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe halkı, birlik, kardeşlik, hemşehrilik duyguları içerisinde sabah namazını kılıyor ve ardından birlikte kahvaltı yaparak sohbet ediyor. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 00:03:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürsulalar seher vaktinde buluşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]