Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor - Son Dakika

Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor

09.04.2021 12:41
Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor, System.String[]

Gürsu Belediyesi, gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi, gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen ve 5 gün süren eğitimlere katılan Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, Gürsu gençliğini temsil etti. "Gençlik Bilgilendirmelerinde Tasarım Odaklı Planlama Eğitimi " konulu programda gençler, tasarım odaklı teorik bilgilerini uygulamalı örnekler üzerinden değerlendirme imkanı buldu.

"Gençlerimizin ufuklarının enginliğiyle elde edecekleri başarılara bir nebze de olsa katkı sunmuş olmak bizim dileğimiz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında destekliyoruz. Gençlerimize yol göstererek ilçemiz ve ülkemiz için ürettikleri düşünceleri hayata geçirmelerine yardım ediyoruz. Gençlerimizin gelişimini sağlamak maksadıyla oluşturduğumuz Eurodesk Temas Nokta'mız sayesinde, gençlerimizin dünya çapında vizyon geliştirmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin tertemiz ve koşullanmamış duygu ve düşünceleriyle ürettikleri her fikrin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyoruz. Onlar yeterki üretsin bizler her zaman yanlarında oluruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım ve Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası İrtibat Kişisi Bilal Demir'in de katıldığı programda, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen gençlik ve Eurodesk çalışmaları hakkında da bilgiler sunuldu. Gençler program sonunda tarihi Bursa gezisiyle de Bursa'yı tanıma imkanı buldu. - BURSA

Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor
Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor

Mustafa Işık, Türkiye, Bursa, Gürsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü "Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü Yeni Malatyaspor'un başkan adayı Şevket Salik koronavirüse yenik düştü         
14:06
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı         
13:41
Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu         
12:52
FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası         
12:24
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı         
10:04
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 14:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei