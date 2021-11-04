Gürsulu gençlere sınav kaygısı eğitimi başladı - Son Dakika

Yapılan eğitimde öğrencilere sınav kaygısı psikolojisinin nasıl aşılacağını anlatıp, özgüven sıkıntısı yaşayan gençlerin kendilerine güvenmesine dikkat çeken Prof. Dr. Pınar Vural;'Her hangi bir sınav, sunum ve performans söz konusu olduğunda heyecanlanmamak elde değil. Heyecanımız ailemiz, arkadaşlarımız ve sağlığımızla olan ilişkimizi bozuyorsa bu durum kişiyi kötü etkiler. Çocuklarımız ilgi duymadıkları, sevmedikleri işlere yönelmek yerine ben nelerle ilgileniyorum nelerden hoşlanıyorum onları bilmeli. Çocuklarımız ne yapmak istiyor önemli olan o.' dedi.

Gürsulu Gençlerin Omuzlarındaki Yükleri Hafifletiyoruz.

Pandemi süreci boyunca okullarından uzak kalan öğrencilerin, sınav kaygılarını azaltıp özgüvenlerini yükselmek için buradayız diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık; ' Yarın güzel üniversitelerden mezun olup iş görüşmesine gittiniz zaman içinizdeki cevheri karşı tarafa aktarmanız için özgüveniniz yüksek olması gerekiyor. Biz bu eğitimlerle çocuklarımızın kendilerine güvenen bilinçli bireyler olmasını planlıyoruz. Bizi bu eğitimde yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Bektaş'a BUSADER temsilcimiz Tülin Gülbatılı'ya ve güzel anlatımı için Prof. Dr. Pınar Vurala teşekkür ederim.' dedi.