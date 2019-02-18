Gürsulu Kadınlar Tarihe Yolculuk Yaptı

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen "Ecdadın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri" yle ilçe halkı Bursa'nın geçmişten günümüze taşınan tarihi yapılarını görme ve tarihine ilişkin bilgi sahibi olma olanağı buluyor.

"Hemşehrilerimiz için düzenlediğimiz kültür gezilerinde tarihi değerlerimizi tanıtmayı ve tarihimize sahip çıkma noktasındaduyarlılık kazandırmayı amaçlıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bursamız tarihimizdeki önemli yeriyle, geçmişten bugüne taşınan tarihi dokusuyla her zaman turizm alanında değerli olmuştur. Tarihini bilen ve tarihine sahip çıkan milletler çok daha güçlü olurlar. Kültür ve sanat şehri Gürsu'yu oluşturmak için çalışıyoruz. Kültür gezilerine olan yoğun ilgi bizleri mutlu etmekte" dedi.

"Kültür ve Sanat Şehri Gürsu" sloganıyla, gerçekleştirilen kültür gezileri kapsamında; Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Muradiye Külliyesi'ne geziler yapılmakta. Geziler sırasında katılımcılara ücretsiz öğle yemeği ve çeşitli ikramlar sunulmakta.

Ücretsiz olan gezilere katılmak isteyenlerin Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapması gerekmekte.