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Son Dakika Güncel Gürsulu muhtarlar yeni başkanını seçti

Gürsulu muhtarlar yeni başkanını seçti

1 saat önce

Gürsu Muhtarlar Derneği 3. olağan genel kurulunda yeni başkanlarını seçti.

Gürsulu muhtarlar yeni başkanını seçti, System.String[]

Gürsu Muhtarlar Derneği 3. olağan genel kurulunda yeni başkanlarını seçti. Bahattin Göleç yeni dernek başkanı oldu.


Gürsu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen Gürsu Muhtarlar Derneği'nin 3. olağan genel kurulu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın da katılımıyla yapıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Muhtarlarımız hemşerilerimizin taleplerinin çözümünde en önemli dinamikler arasında yer almaktatır. Muhtarlarımızın bizlere ilettikleri tüm talepler bizler için çözülmesi öncelikli en önemli konular sıralamasına alınmakta. Onların kıymetini biliyor, ilçemize hizmette muhtarlarımızın çalışmalarımıza olan destekleri için hepsine teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız aralarındaki sinerjiyle ilçemizin gelişiminde etkin rol üstlenmekte. Başkanlık seçiminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Tek aday olarak seçime katılan Bahattin Göleç, ikinci dönem başkanlık görevini üstlenerek güven tazeledi. Göleç'i tebrik eden Başkan Işık, Gürsu'ya hizmet yolunda başarılarının devamını diledi. - BURSA

Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:37 Kaynak: İHA
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