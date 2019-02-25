Son Dakika Haberleri: Gürsulular Ecdâdın İzinde

Gürsulular Ecdâdın İzinde

1 saat önce

Bursa'nın Gürsu Belediyesi, düzenlediği kültür gezileriyle vatandaşları tarihe yolculuk yaptırıyor.

Gürsulular Ecdâdın İzinde, System.String[]
Bursa'nın Gürsu Belediyesi, düzenlediği kültür gezileriyle vatandaşları tarihe yolculuk yaptırıyor.

Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tertiplenen "Geçmişten geleceğe ecdadın izinde şehir içi kültür gezileri" çerçevesinde Gürsulular Bursa'nın tarihiyle buluşturuluyor. Birçok kültürel faaliyet gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Düzenlediğimiz kültür gezilerinde, hemşehrilerimize Bursamız'ın tarihi dokusunu görme imkanı sunuyoruz. Hemşehrilerimizi, hiç görme fırsatı bulamadıkları tarihi değerlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun haricinde ilçemizin kültür sanat yaşam olanaklarını da zenginleştirmek için çalışıyoruz. Gürsu'nun kültür merkezi ihtiyacı, temeli atılan Gençlik Merkezi ve alt yapısını oluşturduğumuz Kültür Merkezi ile giderilmiş olacak" dedi.

"Kültür ve sanat şehri Gürsu" sloganıyla, gerçekleştirilen kültür gezileri kapsamında Tophane, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Orhan Camii, Kapalı Çarşı, Emirsultan, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Muradiye Külliyesi'ne geziler yapılıyor. Gezilere katılanlara öğle yemeği ve çeşitli ikramlar veriliyor. Ücretsiz gezilere katılmak isteyenlerin Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:49 Kaynak: İHA

Gürsu, Bursa, Güncel
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