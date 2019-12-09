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Gürsulular "Kendi Öykümüz" seminerinde buluştu

6 saat önce

Gürsu Belediyesi'nce "Kendi Öykümüz" konulu seminer düzenlendi.

Gürsulular

Gürsu Belediyesi'nce "Kendi Öykümüz" konulu seminer düzenlendi.


Uzman Psikolog Cihad Kaya'nın konuşmacı olarak katıldığı seminere kadınlar ilgi gösterdi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,"Çağımızın getirdiği çeşitli meselelerle baş edebilme, ruhen yaşanan değişimlere uyum sağlayabilme ve sorunlara çözümler üretebilme becerisi konularında hocamızın tecrübelerinden faydalandık. Hemen hemen her birimizin yaşaması muhtemel sıkıntılar ve çözüm tekliflerine ilişkin hocamızın anlattıklarının faydalı olmasını diliyorum" dedi.


Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere katılanlar yaşadıkları sıkıntılar hakkında Uzman Psikolog Cihad Kaya'dan bilgi aldı. - BURSA

Mustafa Işık, Gürsu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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