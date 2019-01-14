Son Dakika Haberleri: Gürsulular Lokum Şenliğinde Buluştu

Gürsulular Lokum Şenliğinde Buluştu

21 dakika önce

Gürsu Belediyesi ve Gürsu Yusufeli Bostancılar Utav Köyü Derneği işbirliğinde düzenlenen "6. Geleneksel Lokum Şenliği", Gürsulular'ın ağzını tatlandırdı.

Gürsulular Lokum Şenliğinde Buluştu, System.String[]

"6. Geleneksel Lokum Şenliği" Gürsulular'ın ağzını tatlandırdı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz, ülkemizin çeşitli bölgelerinden göç ederek gelen hemşehrilerimizin kültürel zenginliklerini barındırmakta. Derneklerimizle işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, ilçemizin kültür çeşitliliğini ortaya koyuyoruz. Yusufeli Bostancılar Utav Köyü'nden hemşehrilerimizle biraraya geldiğimiz Lokum Şenliği de bu etkinliklerimizden biri olarak hepimizin ağzını tatlandıran güzel bir etkinlik oldu " dedi.

Gürsu Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte biraraya gelen Gürsu protokolü ve Gürsulular, lokum tadında sohbetler etti, halaylarla eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:55 Kaynak: Bültenler

Mustafa Işık, Yusufeli, Gürsu, Güncel
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