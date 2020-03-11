Gürsululara deprem konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürsululara deprem konferansı - Son Dakika

Gürsululara deprem konferansı

7 saat önce

Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen konferansta Türkiye'nin deprem gerçeği ele alındı.

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen konferansta Türkiye'nin deprem gerçeği ele alındı.


Gürsu Belediyesi tarafından düzenlenen "Deprem Gerçeği" konulu konferansta, yaşanması muhtemel depremlere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı ve hazırlıklı olunmasının önemi vurgulandı. Konferansta konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Türkiye'nin jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem alanlarından biri üzerinde yer aldığını söyledi. Dünyanın deprem haritası üzerinde bilgiler sunan Er, Gürsu'nun da deprem riski en yüksek ilçelerden olduğuna dikkat çekti. Er, Gürsu'nun fay hattına olan yakınlığı, zeminin özellikleri, sıvılaşma alanlarının çok olması nedenleriyle muhtemel bir depremden etkilenme olasılığının yüksek olduğunu ve deprem riskine karşı alınması gereken tedbirlerin önemini vurguladı.


Gürsu'nun bir deprem bölgesi olduğu şuuruyla çalışmalar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizin deprem bilinci ile yaşamasının muhtemel depremlerin can kaybı olmadan atlatılmasındaki önemini biliyoruz. Bu maksatla dönem dönem düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarıyla hemşehrilerimizin deprem şuurunu taze tutmaya çalışıyoruz " dedi.


Gürsu Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen konferans, meclis üyeleri, belediye personeli, sivil savunma ekibi ve ilçe halkı katıldı. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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