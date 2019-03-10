Gürsuluları Heyecanlandıran Proje

Bursa'ya kazandırılacak olan yeni projelerle kentin çehresinin değişeceğini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, tamamı yer altından olacak Gürsu-Çalı metro hattı ile herkesin kısa sürece istediği yere ulaşabileceğini söyledi.

Bursa'ya kazandırılacak olan yeni projelerle kentin çehresinin değişeceğini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, tamamı yer altından olacak Gürsu-Çalı metro hattı ile herkesin kısa sürece istediği yere ulaşabileceğini söyledi.



Gürsu-Çalı arası yaklaşık 28 kilometrelik tamamı yer altından metro projesi Gürsuluları heyecanlandırdı. Gürsu'da seçim ofisi açılışına katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nu coşku ile karşılayan vatandaşlar, Cumhur İttifakı'na desteklerinin tam olduğunu söyledi. Son 17 yılda Gürsu ve Kestel Hastanesinin de olduğu Bursa'ya tam 24 tane hastane kazandırdıklarının altını çizen Çavuşoğlu ise, "Tüm bunlar eser ve hizmettir. Gürsuluları yakından ilgilendiren bir proje var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bursa'ya geldiğinde merkezi idarenin de kaynak aktararak bu projenin hayata geçirileceği müjdesini vermişti. İnşallah Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıkladığı vizyon projelerinden biri olan, Gürsu'dan başlayıp tamamı yer altından olacak hattımız Değirmenönü, Otosansit, Esenevler, Mesken, Yeşilyayla, Zafer Plaza, Kültürpark, Acemler ve devamında Çalı'ya kadar uzanacak. Gürsulular buradan bindiği zaman Bursa'nın her noktasına rahatlıkla ulaşabilecekler. Lafla peynir gemisi yürümez. Cak, cık, cak, cık yok. Biz bu zamana kadar yaptık konuşuyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Biz bu milleti seviyoruz, bu ülkeyi seviyoruz. Bu millete aşığız. Bizler yola çıkarken size hizmetkar olmaya geldik dedik. O günden beri bu şiarımızdan vazgeçmedik" dedi.



"31 Mart'ta tuzakları bozacağız"



Türkiye güçlendikçe birilerinin nevrinin döndüğünü, uykularının kaçtığının çok açık bir şekilde görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin ne boyu ne uzasın ne de kısalsın istediler. 200 yıldan beri bizi aynı delikten sokmaya, aynı oyunları oynamaya çalışıyorlar. Ancak 31 Mart'ta bu oyunları, tuzakları bozacağız. Sadece dış mihraklar değil, Türkiye'nin içerisinden de kendilerine her zaman kullanışlı bir hain buldular. Türkiye olarak bizim güçlenmemiz gerekiyor. Sadece 22 milyon metrekarelik gönül coğrafyamızda başı sıkışanın ve aman dediği milletin evlatlarıyız" diye konuştu.



"Türkiye ile ilgili bir tane projeleri yok"



Herkesin oy kullanmadan bir kez daha düşünmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Karşımızda planlanan oyunları görüyorsunuz. Kimliksizleşmiş durumdalar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Türkiye ile ilgili bir proje yok. Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitsin. Gittiğinde ne yapacaklar? Türkiye'yi teslim alacaklar. Türkiye'nin iddiaları var. S-400'ü de alacak, Münbiç'i de temizleyecek. Türkiye'yi de güçlendireceğiz. Büyüyeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.



Yoğun katılımın olduğu açılışta seçim ofisi, alkışlar eşliğinde hizmete açıldı. - BURSA

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