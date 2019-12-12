GÜRTAD'ın tanıtımı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Güre Turizm Tanıtım Derneği (GÜRTAD) düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.



Geçici idare merkezi bir zeytinyağı fabrikası olan GÜRTAD'ın kuruluşu dolayısıyla mahallede basın toplantısı düzenlendi.



GÜRTAD Başkanı Agah Ferhatoğlu "Güre, ülkemizin ve belki de dünyanın en özel köşelerinden biri. Biz Güre'de iş ve hizmet üreten, çoğumuz burada doğmuş, kimimizde burada doğmamakla birlikte, yaşamını ve işini bu topraklara yönlendirmiş iş insanlarıyız veya Güre'ye gönül vermiş kişileriz. Sonuçta, ortak bir paydada bir araya gelmiş, yöresine değer katmaktan başka hiçbir amacı ve planı bulunmayan iş insanlarıyız. Derneğimizin amaçları olarak çok geniş perspektifte Güre'mizin kalkınmasında faydası olacak her konuda çalışmalar yapmak olarak özetleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde çeşitli faaliyetlerimizle derneğimizin ismini çok duyacaksınız. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası her türlü kaynağı kullanacağız" dedi.



Mehmet Agah Ferhatoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunda başkan yardımcısı Birol Kocacan, sekreter Yusuf Karagöz ile Mehmet Öngen, Gencer Engin, Veli Albayrak, İskender Azatoğlu, Ahmet Çetin, Recep Sakızlı, Murat Bostancıoğlu ve Yağız Öngen yer aldı. - BALIKESİR