GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Osman Turan AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel ile Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Osman Turan AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Yücel ile GÜRTİAD Başkanı Turan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları ayrı ayrı inceledi.

Yücel, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlanan Anadolu Ajansı'nı (AA) tebrik ediyorum. Dünyanın her noktasından zor şartlarda çalışan fotoğrafçı kardeşlerimize, gazeteci kardeşlerimize buradan selamlarımı iletiyorum." kaydederek oylamaya katılmasından dolayı AA'ya teşekkür etti.

GÜRTİAD Başkanı Turan ise oyunu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Burada konuşan Turan, AA'nın düzenlediği yıllık fotoğraf oylamasından katılmasınan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Anadolu Ajansı'nın (AA) muhabirleri, dünyanın dört bir yanında değişik iklim konuşlarında, savaş altında, kötü şartlarda, iyi şartlarda görevlerini yapıyorlar. Çok etkileyici fotoğraflar var. Aslında hepsi birinci olmaya laik. " değerlendirmesinde bulundu.

GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mustafa Özgür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:56 Kaynak: AA
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