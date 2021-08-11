Gürültü Ailesi Filmi - Son Dakika

Loud ailesi, bu zamana kadarki en büyük tatillerine çıkarak İskoçya'ya gider. Bu tatil sırasında aile üyeleri, İskoç kraliyet ailesinin torunları olduklarını keşfeder. Aile, atlarından kalan evlerinin bir şato olduğunu öğrenmeleriyle hayatları bambaşka bir hal alır.
Yönetmen: Dave Needham
Senaryo: Katie Mattila, Byron Dockins, Jeff Sayers, Danny Warren, Whitney Wetta
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Loud House
Yapımcı Firma: Morena Films
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, İspanya, Meksika
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 83 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 20.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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