Gürültü cinayeti: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürültü cinayeti: 1 ölü - Son Dakika

Gürültü cinayeti: 1 ölü

11 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Erener Mahallesi'ndeki bir lokalde oyun oynayan Burhan Bahar (45) ile Ş.O. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan Bahar Ş.O'ya sandalyeyle vurdu. Bu sırada lokalde bulunanlar kavgayı ayırdı.

Lokalden ayrılan Ş.O, bir süre sonra tekrar geri gelerek tartıştığı Burhan Bahar'a silahla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gürültü cinayeti: 1 ölü

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:52 Kaynak: AA
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