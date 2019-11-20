Gürültü ihbarına giden polis, gençlere katılıp basketbol oynadı

ABD'de gece saatlerinde okul bahçesinde basketbol oynayan gençler çevre sakinleri tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençlerin oyununu durdurmak yerine onlara katıldı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinin Redmond bölgesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir okulun bahçesinde basketbol oynayan gençler, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençlerin oyununu durdurmak yerine onlara katılarak basketbol oynadı.

Redmond Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kim kazandı bilmiyoruz, ama çok eğlendik" yorumu yapıldı. Öte yandan, paylaşılan görüntüleri binlerce kişi beğenirken, sosyal medya kullanıcılarından birinin, 'Polislerden birinin topu çaldığını gördüm. Bu hırsızlık. Bunun için soruşturma açılmasını talep ediyorum' yorumu ise çok sayıda beğeni aldı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin gençlerle basketbol oynamaları

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