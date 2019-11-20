Son Dakika Haberleri: Gürültü ihbarına giden polis, gençlere katılıp basketbol oynadı
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Gürültü ihbarına giden polis, gençlere katılıp basketbol oynadı

6 saat önce

Gürültü ihbarına giden polis, gençlere katılıp basketbol oynadıVahdet AYAZ, (DHA)- ABD'de gece saatlerinde okul bahçesinde basketbol oynayan gençler çevre sakinleri tarafından polise ihbar edildi.

Gürültü ihbarına giden polis, gençlere katılıp basketbol oynadı

Vahdet AYAZ, (DHA)- ABD'de gece saatlerinde okul bahçesinde basketbol oynayan gençler çevre sakinleri tarafından polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençlerin oyununu durdurmak yerine onlara katıldı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

Olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinin Redmond bölgesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir okulun bahçesinde basketbol oynayan gençler, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gençlerin oyununu durdurmak yerine onlara katılarak basketbol oynadı.

Redmond Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Kim kazandı bilmiyoruz, ama çok eğlendik' yorumu yapıldı. Öte yandan, paylaşılan görüntüleri binlerce kişi beğenirken, sosyal medya kullanıcılarından birinin, 'Polislerden birinin topu çaldığını gördüm. Bu hırsızlık. Bunun için soruşturma açılmasını talep ediyorum' yorumu ise çok sayıda beğeni aldı.

Gürültü ihbarına giden polis, gençlere katılıp basketbol oynadı

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:32 Kaynak: DHA
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