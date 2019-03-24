Gürültü İhbarına Giden Polisi Bıçaklayan Şüpheli Yakalandı (2)
1 saat önce
SALDIRGAN TUTUKLANDIAntalya'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayan Secat U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI Antalya
'da, gürültü ihbarına giden polislerden Hasan Uslu
'yu bıçaklayan, çıkan arbedede kardeşiyle birlikte bir polis memurunu da ayağından yaralayan Secat U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:25 Kaynak: DHA
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