Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Son Dakika
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Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı

6 saat önce

Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri gürültü yapıldığı ihbarıyla gittikleri evde, çalıntı olduğu belirlenen, parçalanmış halde 10 motosiklet ile elektrikli bisiklet buldu.

Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekipleri gürültü yapıldığı ihbarıyla gittikleri evde, çalıntı olduğu belirlenen, parçalanmış halde 10 motosiklet ile elektrikli bisiklet buldu. Olayın ardından kaçan ve ekiplerce yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evren Sokak'ta bir apartmandan gürültü ihbarı alan polis ekipleri, ihbar edilen daireye gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca, savcılık izniyle eve giren ekipler, parçalanmış halde 10 motosiklet ile elektrikli bisiklet buldu. Parçalanmış motosikletlerin çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, burada tek yaşayan Yusuf Dabal'ı (21) bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Dabal, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Dabal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gürültü ihbarına giden polisler, motosiklet hırsızını yakaladı

İnegöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:41 Kaynak: DHA
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