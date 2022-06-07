Gürültü kavgası kanlı bitti! Kiracıyı uyaran yönetici bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gürültü kavgası kanlı bitti! Kiracıyı uyaran yönetici bıçaklanarak hayatını kaybetti

07.06.2022 12:09
Gürültü kavgası kanlı bitti! Kiracıyı uyaran yönetici bıçaklanarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü sebebiyle çıkan kavgada kiracı Necati Kök tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi Osman Artar, hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'da bir binanın en üst katta oturan, evli ve 1 çocuk babası yönetici Osman Artar, sürekli gürültü yaptığı gerekçesiyle şikayet edilen, 1'inci kattaki kiracı Necati Kök'ü uyarmaya gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Necati Kök, Osman Artar'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE EKİPLER GELDİ

Yaralı halde kendisini sokağa atan Artar, esnaftan yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olan Artar'ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Olayda elinden yaralanan Kök ise gözaltına alındı.

BIÇAKLANAN YÖNETİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Osman Artar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok yönlü soruşturma yapan polis de kiracı olarak oturan Necati Kök'ün sürekli başka kadınlarla eve geldiğini ve apartman sakinlerini rahatsız ettiğini belirledi. Kök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: DHA

Antalya, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gürültü kavgası kanlı bitti! Kiracıyı uyaran yönetici bıçaklanarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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