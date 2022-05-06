Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

06.05.2022 19:21
Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Fevziçakmak Mahallesi Berdan Irmağı kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ç.T. ile çocukları A.T. (19) ve A.T. (22) kendilerine ait bahçede çalışırken 52 ABH 934 plakalı araçla ırmağın kenarına gelen B.G. (45), M.G. (38) ve E.G. (36) burada iddiaya göre alkol almaya başladı. Şahısların gürültü yaparak küfürlü kelimeler kullanması üzerine Ç.T., sessiz olmaları ve küfürlü konuşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kendini polis olarak tanıtan B.G., bahçe sahibi Ç.T.'yi darp etmeye çalıştı. Çıkan kavgada Ç.T.'nin oğlu A.T., bıçakla B.G.'yi bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan B.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı

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Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gürültü kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika


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