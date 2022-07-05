Son dakika haber | 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

05.07.2022 11:17

Son dakika haberi: ORDU'da, komşular arasında gürültü meselesinden çıkan kavgada Şeref I. (52), Gökhan (45) ile oğlu Batuhan (23) Kurt'u tabancayla vurarak öldürdü.

ORDU'da, komşular arasında gürültü meselesinden çıkan kavgada Şeref I. (52), Gökhan (45) ile oğlu Batuhan (23) Kurt'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay, gece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref I., iddiaya göre, komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüşünce Şeref I., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul, ağır yaralanırken, çevredekiler de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Baba ve oğlu, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şeref I. da gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | 'GÜRÜLTÜ' KAVGASINDA BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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