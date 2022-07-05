'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (3)

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u tabancayla vurarak öldüren Şeref Işık (52), savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mert Işık ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLERŞeref Işık'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Gökhan ile oğlu Batuhan Kurt'un cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak evlerinin önüne getirildi. Burada baba ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi. Baba- oğul, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan cenaze namazı öncesinde polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.