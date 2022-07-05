'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (3) - Son Dakika
Üye Girişi

'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (3)

05.07.2022 18:31
'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (3)

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBESTOrdu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u tabancayla vurarak öldüren Şeref Işık (52), savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u tabancayla vurarak öldüren Şeref Işık (52), savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Babasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Mert Işık ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLERŞeref Işık'ın tabancayla vurarak öldürdüğü Gökhan ile oğlu Batuhan Kurt'un cenazeleri, yakınları tarafından teslim alınarak evlerinin önüne getirildi. Burada baba ve oğlu için cenaze töreni düzenlendi. Baba- oğul, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan cenaze namazı öncesinde polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


YORUMLAR
500
Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü Son dakika 3. sayfa: Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi Son dakika 3. sayfa: Ordu'da gürültü kavgasında hayatını kaybeden baba-oğul toprağa verildi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Altınordu, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:24 İzmir'de eşini baltayla öldüren cani koca, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 18:47:22. #1.11#
SON DAKİKA: 'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement