Gürültü kavgasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gürültü kavgasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Gürültü kavgasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki lokalde, oyun oynarken gürültü yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Gürültü kavgasındaki cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki lokalde, oyun oynarken gürültü yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.


Olay, 14 Mart gecesi saat 23.30 sıralarında Muhittin Erener Mahallesi 1637/17. sokakta bulunan bir lokalde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadıkları sırada Burhan Bahar'ın gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı Şahin O. buna tepki gösterdi. Çıkan kavgada Bahar, Şahin O.'yu darp etti. Yaşanan olayın ardından lokali terk eden Şahin O., bir süre sonra geri dönerek tabanca ile Bahar'a ateş etti. Burhan Bahar kanlar içerisinde yere yığılırken, Şahin O. hızla çıkarak kayıplara karıştı. Lokaldeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaçan Şahin O. polise teslim oldu.


Burhan Bahar'ı tabancayla vurarak öldürdükten 1 gün sonra polise teslim olan Şahin O.'nun emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şahin O., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine nakledildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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