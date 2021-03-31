BÜYÜKÇEKMECE'DE GÜRÜLTÜ CİNAYETİ DAVASINDA SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE GÜRÜLTÜ CİNAYETİ DAVASINDA SANIĞA MÜEBBET HAPİS

31.03.2021 11:29
BÜYÜKÇEKMECE'DE GÜRÜLTÜ CİNAYETİ DAVASINDA SANIĞA MÜEBBET HAPİS, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE'de 5 Şubat 2020'de evinin önünde gürültü yaptıkları iddiasıyla 3 gence av tüfeğiyle 5 kez ateş eden ve Ahmetcan Avşar'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Şaban Eksil'in yargılandığı dava karara bağlandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 5 Şubat 2020'de evinin önünde gürültü yaptıkları iddiasıyla 3 gence av tüfeğiyle 5 kez ateş eden ve Ahmetcan Avşar'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Şaban Eksil'in yargılandığı dava karara bağlandı. Son sözünde "Ben sonucun böyle olacağını bilmiyordum, üzgünüm" diyen sanık Eksil, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Eksil'in, maktulün yanında bulunan ve olayda yaralanmayan müştekiler Eray Takniş ve Erkan Durmuş'a karşı 'Kasten öldürme' suçunun işlendiği sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şaban Eksil Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, hayatını kaybeden Ahmetcan Avşar'ın ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Eksil, duruşmadaki son sözünde, "Ben sonucun böyle olacağını bilmiyordum, üzgünüm" dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık Eksil'in Ahmetcan Avşar'ı öldürmesi sebebiyle "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmederken, sanığın olay yerinde maktul'ün yanında bulunan Eray Takniş ve Erkan Durmuş'a karşı 'Kasten öldürme' suçunun işlendiği sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

ÜYE HAKİM BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİEray Takniş ve Erkan Durmuş'a karşı gerçekleştirilen eylem için beraat kararı vermesine heyet üyelerinden biri karşı oy kullandı. Karşı oy kullanan üye hakim, sanığın, Erkan Durmuş ve Eray Takniş'e karşı ayrı ayrı haksız tahrik altında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan asgari oranda cezalandırılması görüşünde olduğunu kararda belirtti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Büyükçekmece'de bulunan Serinpınar Caddesi üzerinde 3 gencin 5 Şubat 2020'de boş alanda oturduğu anlatılmıştı. Sanık Şaban Eksil'in evinin söz konusu boş alana 50 metre uzaklıkta olduğu ifade edilen iddianamede, taraflar arasında ses konusunda tartışma çıktığı belirtilmişti. Sanık Eksil'in 3 gencin üzerine av tüfeğiyle 5 kez ateş ettiği, Ahmetcan Avşar'ın 5 adet iri saçma tanesiyle yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği iddianamede kaydedilmişti. İddianamede maktul Avşar'ın arkadaşları Eray Takniş ve Erkan Durmuş'un olay sırasında yaralanmadığı belirtilmişti. Sanık hakkında  müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


- İstanbul

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Büyükçekmece, Muhalefet, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE GÜRÜLTÜ CİNAYETİ DAVASINDA SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı         
12:08
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:47:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BÜYÜKÇEKMECE'DE GÜRÜLTÜ CİNAYETİ DAVASINDA SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei