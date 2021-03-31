BÜYÜKÇEKMECE'DE GÜRÜLTÜ CİNAYETİ DAVASINDA SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de 5 Şubat 2020'de evinin önünde gürültü yaptıkları iddiasıyla 3 gence av tüfeğiyle 5 kez ateş eden ve Ahmetcan Avşar'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Şaban Eksil'in yargılandığı dava karara bağlandı. Son sözünde "Ben sonucun böyle olacağını bilmiyordum, üzgünüm" diyen sanık Eksil, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Eksil'in, maktulün yanında bulunan ve olayda yaralanmayan müştekiler Eray Takniş ve Erkan Durmuş'a karşı 'Kasten öldürme' suçunun işlendiği sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şaban Eksil Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, hayatını kaybeden Ahmetcan Avşar'ın ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Eksil, duruşmadaki son sözünde, "Ben sonucun böyle olacağını bilmiyordum, üzgünüm" dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, sanık Eksil'in Ahmetcan Avşar'ı öldürmesi sebebiyle "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmederken, sanığın olay yerinde maktul'ün yanında bulunan Eray Takniş ve Erkan Durmuş'a karşı 'Kasten öldürme' suçunun işlendiği sabit olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

ÜYE HAKİM BERAAT KARARINA İTİRAZ ETTİEray Takniş ve Erkan Durmuş'a karşı gerçekleştirilen eylem için beraat kararı vermesine heyet üyelerinden biri karşı oy kullandı. Karşı oy kullanan üye hakim, sanığın, Erkan Durmuş ve Eray Takniş'e karşı ayrı ayrı haksız tahrik altında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan asgari oranda cezalandırılması görüşünde olduğunu kararda belirtti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Büyükçekmece'de bulunan Serinpınar Caddesi üzerinde 3 gencin 5 Şubat 2020'de boş alanda oturduğu anlatılmıştı. Sanık Şaban Eksil'in evinin söz konusu boş alana 50 metre uzaklıkta olduğu ifade edilen iddianamede, taraflar arasında ses konusunda tartışma çıktığı belirtilmişti. Sanık Eksil'in 3 gencin üzerine av tüfeğiyle 5 kez ateş ettiği, Ahmetcan Avşar'ın 5 adet iri saçma tanesiyle yaralandığı ve sonrasında hayatını kaybettiği iddianamede kaydedilmişti. İddianamede maktul Avşar'ın arkadaşları Eray Takniş ve Erkan Durmuş'un olay sırasında yaralanmadığı belirtilmişti. Sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

- İstanbul