Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2) - Son Dakika

POLİSE SALDIRI ANI KAMERADA

Çorum'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T.'nin (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C. tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan, polis memurunu yumruklarken görülüyor. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.