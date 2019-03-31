Gürültü sonrası sakinleşme
34 dakika önce
"Dört yıl içerisinde normal şartlar altında bir daha seçim sürecine girmemiş olacağız. Oldukça uzun ve değerli bir zaman. Bir şekilde ertelenmek zorunda kalan reform başlıklarının gündeme alınması ve yeni hikaye yaratma başarısı herkesin ortak temennisi."
"Dört yıl içerisinde normal şartlar altında bir daha seçim sürecine girmemiş olacağız. Oldukça uzun ve değerli bir zaman. Bir şekilde ertelenmek zorunda kalan reform başlıklarının gündeme alınması ve yeni hikaye yaratma başarısı herkesin ortak temennisi."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:12
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