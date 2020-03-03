Gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı - Son Dakika

Gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı

6 saat önce

Kartal'da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti.

Gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı, System.String[]

Kartal'da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

Kartal Karlıktepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kartal, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Rus gazeteci, Kremlin Sözcüsü Peskov'a açık açık sordu: Türk ve Rus orduları arasında çatışma riski var mı?

Son Dakika Haberleri
15:44 Dünya Miras Listesi adayı 'St. Paul' için 200 bin turist hedefi
15:44 Beyza Mendeloviç'in "Your Symbol Your Spirit" sergisi açıldı
15:44 Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı saça ve cilde faydaları
15:43 İbrahim Büyükak: Geri dönüşler çok güzel
15:43 Nebahat Çehre: Gribe yakalandım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 15:54:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürültü tartışması apartmanı birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]