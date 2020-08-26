Gürültü tartışmasında eltisini bıçakladı - Son Dakika

Gürültü tartışmasında eltisini bıçakladı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Şehri A. (35) çocukların gürültüsü yüzünden tartıştığı üst komşusu eltisi Nurcan A.'yı (38) bıçaklayarak yaraladı. Nurcan A. tedavi altına alınırken Şehri A. ise "Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım" dedi.

İlkadım ilçesi Karasamsun mahallesinde sabah saatlerinde aynı apartmanda oturan ve elti olan Nurcan A. (38) ile Şehri A.(35) arasında çocukların gürültüsü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehri A. evinin mutfağından aldığı bıçakla eltisi Nurcan A.'yı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Nurcan A., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis ise şüpheli Şehri A.'yı gözaltına aldı. Şehri A. fadesinde "Eltim ile aynı apartmanda alt-üst oturuyoruz. Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Bundan dolayı sürekli tartışıyorduk. Bende bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.