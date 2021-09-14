Gürültü tartışmasında genç adama sopalı saldırı kamerada - Son Dakika

Gürültü tartışmasında genç adama sopalı saldırı kamerada

Sopa seslerine turistlerin feryatları karıştı

Aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanan genç adam yoğun bakıma alındı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketin önünde yaşanan gürültü tartışması sopalı saldırıya döndü. Gece saatlerinde alışveriş yaparken turistlere tercümanlık yapan ve ismi öğrenilenemeyen genç, gürültü yaptığı gerekçesiyle bir apartmandan inen eli sopalı saldırgan tarafından sopayla öldüresiye dövüldü.Saldırgan vurmayı, genç yere yığılınca ancak bıraktı, yakalanıp tutuklandı.

Olay Alanya ilçesinde dün gece saat 02: 30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen genç alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan ibrinde oturduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir kişi elinde sopayla larketin önüne indi. " Saat 02: 30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz " diye bağıran adamı market görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, o sırada ne gürültüsü diyen gence sopayla vurmaya başladı. Gencin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahelesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı. Gencin yere yığılmasının ardından marketçinin üzerin yürülen saldırgan turistlmerin feryatları üzerine geri çekildi. Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ağır yaralı genç, ydğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, kimliği açıklanmayan saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildi bildirildi.

Alanya Bakkallar ve Bayiler odası başkanı Veliddin Yenialp, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü ve saldırıyı kınadığını ve bir canın bu kadar ucuz olmaması gerektiğini ve düşmanına vurur gibi odunla saldırılmaması gerektiğini söyledi.